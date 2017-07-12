Чингиз Гусейнзаде: В Федерации борьбы Азербайджана существует определенный кризис - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Интервью Информационному агентству Report вице-президента Национального олимпийского комитета Чингиза Гусейнзаде.

- Откуда исходят сообщения о получении олимпийским чемпионом Тогрулом Аскеровым приглашения от сборной Туркменистана, а также о существующих проблемах в Федерации борьбы Азербайджана?

- Я не располагаю информацией о поездке Аскерова в Туркменистан. Что касается Федерации борьбы Азербайджана, общая ситуация известна всем. По-моему, Торгул сейчас проходит лечение. Я не располагаю другой информацией.

- Что Вы подразумеваете под фразой "ситуация всем известна"?

- Существует определенный кризис, который преобладает во многих местах, в том числе в федерации. Надеюсь, что в ближайшее время все решится.

- Ожидаются ли изменения в руководстве Федерации борьбы Азербайджана?

- Нет. Это – внутреннее дело федерации.

- Президентом данной федерации является министр налогов Фазиль Мамедов. А министерство налогов – организация, обладающая хорошими возможностями…

- Я выплачиваю налоги своевременно, и не располагаю информацией по поводу других вопросов.

- Мы так понимаем, что наблюдающаяся там ситуация не прояснилась…

- Это – внутренний вопрос федерации. Наверное, они сами его решат. Вопрос не входит в наши полномочия.

- Вы не видите необходимости вмешиваться?

- Пока в этом нет необходимости. Обычно, мы интересуемся работой федерации в процессе подготовки к Летним олимпийским играм. Вопросы, которые нас интересуют, связаны с олимпиадой. Мы не вмешиваемся в каждодневные вопросы, федерация является общественной организацией.

- Существует информация о том, что после Летних олимпийских игр 2016 года и IV Игр исламской солидарности "Баку - 2017" федерация не выдавала премию спортсменам…

- Я не знаю, выдавалась ли премия, или нет. Однако, со стороны государства все премии выданы. Не думаю, чтобы спортсмены остались недовольны.

- Вносили ли спортсмены средства из полученных премий в какие-либо благотворительные организации?

- Этого я не знаю. Это может быть личной инициативой каждого спортсмена. Я не располагаю информацией по этому поводу.

- Существует какой-либо антикризисный план для выхода из кризиса в спорте?

- Нет, в спорте мы выходим из положения и у нас нет крупных проблем. Я не вижу никаких проблем.

- Какой опыт у Баку желает перенять Минск, где будут организованы II Европейские игры?

- Они полностью изучают опыт Азербайджана и им предоставляется вся необходимая информация. Конечно же, им не удастся повторить организаторскую работу и создать те же условия, которые были во время I Европейских игр. Однако, они стараются подготовиться на высоком уровне.