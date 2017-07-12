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    Чингиз Гусейнзаде: В Федерации борьбы Азербайджана существует определенный кризис - ИНТЕРВЬЮ

    Кризис преобладает во многих местах, в том числе и в федерации

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Интервью Информационному агентству Report вице-президента Национального олимпийского комитета Чингиза Гусейнзаде.

    - Откуда исходят сообщения о получении олимпийским чемпионом Тогрулом Аскеровым приглашения от сборной Туркменистана, а также о существующих проблемах в Федерации борьбы Азербайджана?

    - Я не располагаю информацией о поездке Аскерова в Туркменистан. Что касается Федерации борьбы Азербайджана, общая ситуация известна всем. По-моему, Торгул сейчас проходит лечение. Я не располагаю другой информацией.

    - Что Вы подразумеваете под фразой "ситуация всем известна"?

    - Существует определенный кризис, который преобладает во многих местах, в том числе в федерации. Надеюсь, что в ближайшее время все решится.

    - Ожидаются ли изменения в руководстве Федерации борьбы Азербайджана?

    - Нет. Это – внутреннее дело федерации.

    - Президентом данной федерации является министр налогов Фазиль Мамедов. А министерство налогов – организация, обладающая хорошими возможностями…

    - Я выплачиваю налоги своевременно, и не располагаю информацией по поводу других вопросов.

    - Мы так понимаем, что наблюдающаяся там ситуация не прояснилась…

    - Это – внутренний вопрос федерации. Наверное, они сами его решат. Вопрос не входит в наши полномочия.

    - Вы не видите необходимости вмешиваться?

    - Пока в этом нет необходимости. Обычно, мы интересуемся работой федерации в процессе подготовки к Летним олимпийским играм. Вопросы, которые нас интересуют, связаны с олимпиадой. Мы не вмешиваемся в каждодневные вопросы, федерация является общественной организацией.

    - Существует информация о том, что после Летних олимпийских игр 2016 года и IV Игр исламской солидарности "Баку - 2017" федерация не выдавала премию спортсменам…

    - Я не знаю, выдавалась ли премия, или нет. Однако, со стороны государства все премии выданы. Не думаю, чтобы спортсмены остались недовольны.

    - Вносили ли спортсмены средства из полученных премий в какие-либо благотворительные организации?

    - Этого я не знаю. Это может быть личной инициативой каждого спортсмена. Я не располагаю информацией по этому поводу.

    - Существует какой-либо антикризисный план для выхода из кризиса в спорте?

    - Нет, в спорте мы выходим из положения и у нас нет крупных проблем. Я не вижу никаких проблем.

    - Какой опыт у Баку желает перенять Минск, где будут организованы II Европейские игры?

    - Они полностью изучают опыт Азербайджана и им предоставляется вся необходимая информация. Конечно же, им не удастся повторить организаторскую работу и создать те же условия, которые были во время I Европейских игр. Однако, они стараются подготовиться на высоком уровне. 

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