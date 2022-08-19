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Чингиз Гусейнзаде: Спортивные объекты в Камеруне не на должном уровне для проведения Исламиады

Чингиз Гусейнзаде: Спортивные объекты в Камеруне не на должном уровне для проведения Исламиады "Проведение в Камеруне VI Игр исламской солидарности будет обсуждаться до конца года".
Индивидуальные
19 августа 2022 г. 10:41
Чингиз Гусейнзаде: Спортивные объекты в Камеруне не на должном уровне для проведения Исламиады

"Проведение в Камеруне VI Игр исламской солидарности будет обсуждаться до конца года".

Об этом Report сообщил вице-президент Национального олимпийского комитета и президент Ревизионного комитета VI Игр исламской солидарности Чингиз Гусеинзаде.

На состоявшейся вчера церемонии закрытия V Игр исламской солидарности флаг Спортивной федерации исламской солидарности не был передан Камеруну. Это связано с тем, что вопрос о проведении следующих игр в этой стране не уточнен.

Ч.Гусеинзаде заявил, что спортивные объекты этой страны находятся не на должном уровне, чтобы проводить соревнования: "Пройдет заседание Генеральной ассамблеи Спортивной федерации исламской солидарности, на котором будет обсуждаться этот вопрос. Имеются определенные проблемы. В мае я побывал в Камеруне. У нас состоялись переговоры с правительством Камеруна. Будут еще переговоры, посмотрим как получится".

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Версия на азербайджанском языке Çingiz Hüseynzadə: "Kamerunda İslamiada üçün idman obyektləri istənilən səviyyədə deyil"

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