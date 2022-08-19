Чингиз Гусейнзаде: Спортивные объекты в Камеруне не на должном уровне для проведения Исламиады

"Проведение в Камеруне VI Игр исламской солидарности будет обсуждаться до конца года".

"Проведение в Камеруне VI Игр исламской солидарности будет обсуждаться до конца года".

Об этом Report сообщил вице-президент Национального олимпийского комитета и президент Ревизионного комитета VI Игр исламской солидарности Чингиз Гусеинзаде.

На состоявшейся вчера церемонии закрытия V Игр исламской солидарности флаг Спортивной федерации исламской солидарности не был передан Камеруну. Это связано с тем, что вопрос о проведении следующих игр в этой стране не уточнен.

Ч.Гусеинзаде заявил, что спортивные объекты этой страны находятся не на должном уровне, чтобы проводить соревнования: "Пройдет заседание Генеральной ассамблеи Спортивной федерации исламской солидарности, на котором будет обсуждаться этот вопрос. Имеются определенные проблемы. В мае я побывал в Камеруне. У нас состоялись переговоры с правительством Камеруна. Будут еще переговоры, посмотрим как получится".