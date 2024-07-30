Чингиз Гусейнзаде: Париж не совсем готов принимать Олимпийские игры

Париж, как принимающая сторона, не готов полностью к проведению летних Олимпийских игр.

Париж, как принимающая сторона, не готов полностью к проведению летних Олимпийских игр.

Как сообщил командированный во Францию корреспондент Report, об этом журналистам сказал вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана (НОК) Чингиз Гусейнзаде.

"Еще до начала соревнований по дзюдо наблюдались определенные недостатки. Кроме того, очевидна и транспортная проблема. Я верю, что спустя определенное время хозяева осознают свои ошибки и устранят проблемы. Обычно вначале возникают определенные проблемы. Но в Париже они более очевидны. Мы надеемся, что не возникнет никаких негативных ситуаций, и соревнования пройдут успешно", - сказал он.

Отметим, что Олимпийские игры в Париже 2024 года завершатся 11 августа.