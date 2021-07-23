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Чингиз Гусейнзаде: На открытии игр в Токио-2020 от нас будет делегация из 20-30 человек

Чингиз Гусейнзаде: На открытии игр в Токио-2020 от нас будет делегация из 20-30 человек Условия тяжелые, будет немного сложно, однако мы ждем от вас высоких результатов. Я верю, что все будет хорошо. Желаю вам успехов. Мы ждем хороших результатов от всех.
Индивидуальные
23 июля 2021 г. 12:07
Чингиз Гусейнзаде: На открытии игр в Токио-2020 от нас будет делегация из 20-30 человек

Условия тяжелые, будет немного сложно, однако мы ждем от вас высоких результатов. Я верю, что все будет хорошо. Желаю вам успехов. Мы ждем хороших результатов от всех.

Как передает Report, об этом вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде сказал на встрече с азербайджанскими спортсменами, находящимися в столице Японии, Токио, в связи с проходящими там Летними олимпийскими играми.

Ч.Гусейнзаде выразил удовлетворение Олимпийской деревней и прокомментировал предстоящую церемонию открытия Летних олимпийских игр Токио-2020: "Наши спортсмены будут участвовать в параде. Не все спортсмены сейчас здесь. Наши основные спортсмены – борцы, каратисты, гимнасты еще не прибыли в Токио. Их выступления состоятся в последние дни Олимпиады".

Представитель НОК подчеркнул, что на церемонии открытия Азербайджан будет представлен ограниченным составом: "На сегодняшнем открытии примут участие находящиеся здесь спортсмены. Мы не возьмем на открытие спортсменов, у которых завтра соревнования. Мы примем участие делегацией из 20-30 человек".

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Версия на азербайджанском языке ФотоÇingiz Hüseynzadə: 20-30 nəfər nümayəndə heyəti Tokio-2020-nin açılışında olacaq

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