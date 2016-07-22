Чингиз Гусейнзаде: Из-за некоторых проблем в Бразилии, в этом году мы не стали организовывать поездку туристов

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Раньше мы подготавливали специальные туристические группы на олимпийские игры. Однако из-за некоторых проблем в Бразилии в этом году мы не стали организовывать поездку туристов.

Как сообщает Report, об этом на передаче QəbuldASAN на радиостанции ASAN radio заявил вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана (НОК) Чингиз Гусейнзаде.

По его словам, в этой стране распространился вирус Зика и прочие заболевания: "В то же время, криминальная обстановка в Бразилии оставляет желать лучшего. Поэтому мы не можем рисковать и организовать туристические группы. Желающие могут приобрести билет и уехать в Рио по собственной инициативе. Билеты там продаются возле стадионов. В то же время их можно заказать онлайн".