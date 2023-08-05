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Чингиз Аллязов победил армянского спортсмена

Чингиз Аллязов победил армянского спортсмена Победитель Мирового Гран-при по кикбоксингу One Championship и абсолютный чемпион в легком весе Чингиз Аллязов, представляющий Азербайджан и Беларусь, одержал очередную победу на ONE Fight Night 13.
Индивидуальные
5 августа 2023 г. 09:20
Чингиз Аллязов победил армянского спортсмена

Победитель Мирового Гран-при по кикбоксингу One Championship и абсолютный чемпион в легком весе Чингиз Аллязов, представляющий Азербайджан и Беларусь, одержал очередную победу на ONE Fight Night 13.

Как сообщает Report, 30-летний боец победил армянина Марата Григоряна в столице Таиланда Бангкоке.

Аллязов был объявлен победителем по окончании 5-раундового боя по защите пояса.

Отметим, что Чингиз Аллязов в январе 2023 года стал чемпионом самой известной в мире организации по кикбоксингу One Championship. В рамках турнира ONE Fight Night-6 он одержал победу над тайским бойцом Superbon Singh, бывшим чемпионом в полутяжелом весе.

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Версия на азербайджанском языке Çingiz Əlləzov erməni idmançıya qalib gəlib

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