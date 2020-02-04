Антидопинговое агентство Китая прекратило деятельность из-за коронавируса

Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) временно прекратило деятельность по причине вспышки коронавируса на территории Китая.

Как сообщает Report, об этом заявили в Международном агентстве по тестированию (ITA).

В структуре отметили, что в этой ситуации стоит поступать осторожно, чтобы не подвергать опасности спортсменов и чиновников из контрольных органов: "Хотя мы признаем важность антидопинговых мероприятий, приоритетом является забота о здоровье людей. Как только ситуация улучшится, CHINADA возобновит работу".

В данный момент ITA ищет частных партнеров в Китае для проведения антидопинговых тестов.

Отметим, что число заразившихся в Китае коронавирусом (2019-nCoV) достигло 19 700, скончавшихся - 425 человек.