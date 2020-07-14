Чикагский марафон отменен во второй раз в истории

Организаторы Чикагского марафона отменили забег в 2020 году. Причиной стала пандемия коронавируса

Организаторы Чикагского марафона отменили забег в 2020 году. Причиной стала пандемия коронавируса.



Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, забег не состоится во второй раз в истории соревнования.



Сорок третий по счету марафон в Чикаго был намечен на 11 октября.

Предполагалось, что в нем примут участие 45 тысяч спортсменов. Это спортивное мероприятие - один из шести главных марафонов в мире. он проводится с 1977 года и отменялся ранее всего один раз в 1987 году, когда организаторы потеряли спонсора.



Ранее коронавирус уже стал причиной отмены Бостонского, Берлинского и Нью-Йоркского марафонов.



Токийский марафон провели без участия зрителей. Лондонский марафон в настоящее время перенесли с 26 апреля на 4 октября.

