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Чикагский марафон отменен во второй раз в истории 

Чикагский марафон отменен во второй раз в истории  Организаторы Чикагского марафона отменили забег в 2020 году. Причиной стала пандемия коронавируса
Индивидуальные
14 июля 2020 г. 08:18
Чикагский марафон отменен во второй раз в истории 

Организаторы Чикагского марафона отменили забег в 2020 году. Причиной стала пандемия коронавируса. 


Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, забег не состоится во второй раз в истории соревнования.


Сорок третий по счету марафон в Чикаго был намечен на 11 октября.

Предполагалось, что в нем примут участие 45 тысяч спортсменов. Это спортивное мероприятие - один из шести главных марафонов в мире. он проводится с 1977 года и отменялся ранее всего один раз в 1987 году, когда организаторы потеряли спонсора.


Ранее коронавирус уже стал причиной отмены Бостонского, Берлинского и Нью-Йоркского марафонов.


Токийский марафон провели без участия зрителей. Лондонский марафон в настоящее время перенесли с 26 апреля на 4 октября.
 

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