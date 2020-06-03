Чейз Кэри: Даже если гонщик заболеет, Гран-При не отменят

Если тест на коронавирус (COVID-19) у кого-то окажется положительным, это не приведёт к отмене Гран-При. Мы попросили команды подготовить соответствующие процедуры на этот счёт. Такой человек должен быть помещен в карантин в отеле, ему должны найти замену.

Как передает Report, об этом заявил исполнительный директор "Формулы 1" Чейз Кэри, комментируя анонс нового календаря на сезон 2020 года.

Представитель "Формулы 1" добавил, что некоторые вопросы ещё предстоит проработать: "Спектр вопросов "что произойдёт, если" слишком широк, чтобы разработать сценарий для каждого из них. Но если какая-то команда не сможет участвовать в гонке, этап не будет отменён. На случай, если заболеет гонщик, у команд есть резервные пилоты".

Напомним, что ранее руководство "Формулы 1" подтвердило расписание первых восьми Гран-При сезона 2020 года. Все они будут "закрытыми" и пройдут без зрителей на трибунах.

3-5 июля пройдет Гран-При Австрии, 10-12 июля - Гран-При Штирии, 17-19 июля - Гран-При Венгрии, 31 июля-2 августа - Гран-При Великобритании, 7-9 августа - Гран-При 70-летия при поддержке Emirates, 14-16 августа - Гран-При Испании, 28-30 августа - Гран-При Бельгии, 4-6 сентября - Гран При-Италии.