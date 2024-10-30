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Четырехкратный чемпион мира: В Азербайджане для нас созданы прекрасные условия для достижения высоких результатов

Четырехкратный чемпион мира: В Азербайджане для нас созданы прекрасные условия для достижения высоких результатов Для нас созданы прекрасные условия для достижения высоких результатов. Именно поэтому логично, что наши соотечественники, представляющие не только борьбу, но и другие виды спорта, возвращаются в Азербайджан с блестящими результатами.
Индивидуальные
30 октября 2024 г. 22:05
Четырехкратный чемпион мира: В Азербайджане для нас созданы прекрасные условия для достижения высоких результатов

Для нас созданы прекрасные условия для достижения высоких результатов. Именно поэтому логично, что наши соотечественники, представляющие не только борьбу, но и другие виды спорта, возвращаются в Азербайджан с блестящими результатами.

Как передает Report, об этом заявил журналистам азербайджанский борец греко-римского стиля Эльдениз Азизли (55 кг), вернувшийся на родину с золотой медалью чемпионата мира по неолимпийским весовым категориям, проходившего в Тиране.

"Сегодня я радуюсь не только своей победе, но и победе команды. Второй раз в истории мы стали чемпионами в командном зачете и опередили другие страны по очкам. То, что я стал чемпионом мира в четвертый раз, также считается рекордным результатом в истории борьбы в нашей стране. Я благодарен всем, кто внес свой вклад", - сказал Э. Азизли.

32-летний спортсмен выразил особую благодарность тренерскому штабу: "Невидимая сторона работы - это наши тренеры. Я благодарю тренерский штаб как клуба, так и сборной".

Отметим, что Э. Азизли также становился победителем чемпионата мира в 2018, 2022 и 2023 годах.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dördqat dünya çempionu: "Nəticə qazanmaq üçün bizə gözəl şərait yaradılıb"

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