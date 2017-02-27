Четырехкратная олимпийская чемпионка выручила более 180 тыс. долларов за проданные медали

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Четырехкратная олимпийская чемпионка гимнастка Ольга Корбут выставила на аукцион пять медалей, завоеванных ею на Олимпийских играх 1972 и 1976 года, и выручила за их продажу более 180 тыс. долларов, сообщает Report со ссылкой на сайт Heritage Auctions.

Командная золотая медаль ОИ-1972 в Мюнхене продана за 66 тысяч долларов, золото тех же Игр в вольных упражнениях — за 52,8 тыс. долларов, серебро в упражнении на брусьях — за 24,6 тыс. Командное золото ОИ-1976 в Монреале обошлось покупателю в 57,6 тыс. долларов, а серебро за упражнения на бревне — в 24,6 тыс. Корбут получит 183,3 тыс. долларов с учетом премии аукционного дома.

Помимо медалей, были проданы гимнастический купальник, в котором Корбут выступала в Лондоне в 1973 году (3 тыс. долларов), и ее автограф на обложке журнала Sports Illustrated с ее изображением (49 долларов). Невыкупленными остаются 26 лотов спортсменки.

Корбут является четырехкратной олимпийской чемпионкой и двукратным серебряным призером Игр.

Она первой выполнила уникальный гимнастический элемент, названный впоследствии "петлей Корбут".