Четыре шахматиста Азербайджана завоевали золотые медали на чемпионате Европы

В румынском городе Мамая завершился чемпионат Европы по шахматам среди юношей и девушек.

В румынском городе Мамая завершился чемпионат Европы по шахматам среди юношей и девушек.

Как сообщает Report, азербайджанские шахматисты завоевали в общей сложности семь медалей.

Мухаммед Казымзаде, Мехрибан Ахмедли (оба U-8), Ахмед Хаган (U-12), Рустам Рустамов (U-14) опередили всех соперников и завоевали золотые медали в своих возрастных категориях.

Среди 18-летних участников серебряные медали завоевали Аян Аллахвердиева и Хазар Бабазаде.

В борьбе среди 12-летних девочек Саадет Баширли завершила чемпионат с бронзовой медалью.

Отметим, что всего на чемпионате Европы боролись 928 шахматистов из 47 стран.