Четыре шахматиста Азербайджана завоевали золотые медали на чемпионате Европы

В румынском городе Мамая завершился чемпионат Европы по шахматам среди юношей и девушек.
Как сообщает Report, азербайджанские шахматисты завоевали в общей сложности семь медалей.
Мухаммед Казымзаде, Мехрибан Ахмедли (оба U-8), Ахмед Хаган (U-12), Рустам Рустамов (U-14) опередили всех соперников и завоевали золотые медали в своих возрастных категориях.
Среди 18-летних участников серебряные медали завоевали Аян Аллахвердиева и Хазар Бабазаде.
В борьбе среди 12-летних девочек Саадет Баширли завершила чемпионат с бронзовой медалью.
Отметим, что всего на чемпионате Европы боролись 928 шахматистов из 47 стран.