О нас

Азербайджанские дзюдоисты начинают выступление на турнире "Большой шлем"

Азербайджанские дзюдоисты начинают выступление на турнире "Большой шлем" В Ташкенте, столице Узбекистана, стартует турнир "Большой шлем" по дзюдо.
Индивидуальные
3 марта 2023 г. 09:27
Азербайджанские дзюдоисты начинают выступление на турнире Большой шлем

В Ташкенте, столице Узбекистана, стартует турнир "Большой шлем" по дзюдо.

Как сообщает Report, в первый день 4 члена сборной Азербайджана будут соревноваться в двух весовых категориях.

Ахмет Юсифов (60 кг) вступит в борьбу с 1/16 финала, а Ровшан Алиев - с 1/8 финала. Соперником Юсифова будет немец Мориц Плафки. Алиев встретится с победителем поединка Нурканат Серикбаев (Казахстан) - Мутаз Хавджа (Саудовская Аравия).

Два азербайджанских дзюдоиста выступят в 1/16 финала в весовой категории 66 кг. Кямран Сулейманов померится силами с эстонцем Вилджаром Липардом, а Руслан Пашаев - с немцем Леннартом Шламбергером.

Отметим, что в "Большом шлеме", который продлится до 5 марта, Азербайджан представлен 6 дзюдоистами. Нариман Мирзаев и Рашид Мамедалиев выступят в весовой категории 73 кг.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: Azərbaycanın 4 cüdoçusu mübarizəyə qoşulur

Экслюзивные новости

Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
1 марта 2023 г. 12:30
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
1 марта 2023 г. 11:00
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
25 февраля 2023 г. 16:45
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
25 февраля 2023 г. 16:02
Оказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
ФотоОказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
25 февраля 2023 г. 09:56
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
24 февраля 2023 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi