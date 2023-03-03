Азербайджанские дзюдоисты начинают выступление на турнире "Большой шлем"

В Ташкенте, столице Узбекистана, стартует турнир "Большой шлем" по дзюдо.

В Ташкенте, столице Узбекистана, стартует турнир "Большой шлем" по дзюдо.

Как сообщает Report, в первый день 4 члена сборной Азербайджана будут соревноваться в двух весовых категориях.

Ахмет Юсифов (60 кг) вступит в борьбу с 1/16 финала, а Ровшан Алиев - с 1/8 финала. Соперником Юсифова будет немец Мориц Плафки. Алиев встретится с победителем поединка Нурканат Серикбаев (Казахстан) - Мутаз Хавджа (Саудовская Аравия).

Два азербайджанских дзюдоиста выступят в 1/16 финала в весовой категории 66 кг. Кямран Сулейманов померится силами с эстонцем Вилджаром Липардом, а Руслан Пашаев - с немцем Леннартом Шламбергером.

Отметим, что в "Большом шлеме", который продлится до 5 марта, Азербайджан представлен 6 дзюдоистами. Нариман Мирзаев и Рашид Мамедалиев выступят в весовой категории 73 кг.