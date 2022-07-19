Четыре азербайджанских борца стали чемпионами Европы

Четыре азербайджанских борца завоевали золотые медали на чемпионате Европы по борьбе в классе U-15 в столице Хорватии Загребе, сообщает Report.

Четыре азербайджанских борца завоевали золотые медали на чемпионате Европы по борьбе в классе U-15 в столице Хорватии Загребе, сообщает Report.

По информации, Магеррам Рзаев (38 кг), Джафар Джафаров (44 кг), Раван Рагимли (48 кг) и Саид Пашаев (85 кг) победили всех своих соперников и стали чемпионами Европы.

Второе место занял Гасан Гасанов (44 кг), третье - Гусейн Гусейнов (52 кг), Мохаммед Аббасзаде (62 кг) и Фархад Сулейманлы (85 кг).

Таким образом, сборная по вольной борьбе завоевала 4 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. В командном зачете Азербайджан занял второе место (136 очков), уступив Грузии (153). Украина со 133 очками на третьем месте.

Отметим, что эти результаты являются рекордным для азербайджанских вольников на чемпионатах Европы U-15.