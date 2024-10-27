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Четыре азербайджанских боксера вышли в 1/4 финала чемпионата мира

Четыре азербайджанских боксера вышли в 1/4 финала чемпионата мира В городе Будва (Черногория) стартовал этап 1/8 финала на мировом первенстве среди юниоров по боксу.
Индивидуальные
27 октября 2024 г. 23:08
Четыре азербайджанских боксера вышли в 1/4 финала чемпионата мира

В городе Будва (Черногория) стартовал этап 1/8 финала на мировом первенстве среди юниоров по боксу.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации бокса Азербайджана, четыре боксера сборной Азербайджана завершили свои выступления на этом этапе победой.

Билахебаши Назаров (48 кг) встретился с Жаиром Бонилья из Эквадора. Представитель сборной выиграл каждый из трех раундов и одержал победу со счетом 5:0 (30:26, 30:26, 30:26, 30:26, 30:26). В следующем бою он встретится с Анхелем Собером Руисом (Куба).

Зидан Гумбатов (51 кг) также продолжит борьбу в 1/4 финала. Наш боксер одолел Матеуша Шочаржа из Польши со счетом 5:0 (30:27, 30:26, 30:27, 30:27, 30:27). Следующим соперником Гумбатова станет Мерож Суфиджонов из Таджикистана.

Омар Асланлы (54 кг) одержал победу над казахстанцем Байыржаном Муратовым со счетом 4:1 (28:28, 29:27, 27:29, 29:27, 28:28). В 1/4 финала наш спортсмен встретится с Собиржоном Тастановым из Узбекистана.

Али Абдуллаев (63,5 кг) записал на свой счет уже третью победу подряд. В 1/8 финала он одолел Руслана Гафурова из Таджикистана со счетом 5:0 (29:28, 29:27, 29:28, 29:28, 29:28). В следующем бою Абдуллаев сразится с Эммануилом Фотиадисом из Греции.

Отметим, что еще трое боксеров нашей сборной выйдут на свои бои 1/8 финала.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 4 boksçusu dünya birinciliyində 1/4 finala yüksəlib

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