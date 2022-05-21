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Chessable Masters: Шахрияр Мамедъяров проведет следующую встречу

Chessable Masters: Шахрияр Мамедъяров проведет следующую встречу Сегодня азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сыграет в четвертом туре онлайн-серии Champions Chess Tour, организованной норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеном.
Индивидуальные
21 мая 2022 г. 10:05
Chessable Masters: Шахрияр Мамедъяров проведет следующую встречу
Шахрияр Мамедъяров

Сегодня азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сыграет в четвертом туре онлайн-серии Champions Chess Tour, организованной норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Как сообщает Report, 37-летний гроссмейстер сыграет с норвежцем Арьяном Тари в девятом раунде турнира Chessable Masters.

В 10-м туре Мамедъяров сыграет черными фигурами со шведом Нильсом Гранделиусом, а в 11-м - белыми с индийцем Рамешбабу Прагнанандхой. В 12-м туре известный шахматист сразится с еще одним индийским шахматистом Пенталой Харикришной. Мамедъяров будет играть черными фигурами.

Призовой фонд турнира составляет 210 000 долларов США. Мамедъяров, на счету которого 9 очков, после 8 матчей делит 10-11 места с Гранделиусом. В Chessable Masters участвуют 16 шахматистов.

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Версия на азербайджанском языке "Chessable Masters": Şəhriyar Məmmədyarov növbəti görüşlərini keçirəcək

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