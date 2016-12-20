Чешская теннисистка подверглась нападению в своей квартире

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Чешская теннисистка Петра Квитова подверглась нападению в своей квартире.

Как сообщает Report, на 26-летнюю теннисистку напали в ее квартире в чешском городе Простеев. Нападение было совершено в целях грабежа.

По словам пресс-секретаря спортсменки Карел Тейкал, грабитель напал на Петру Квитову и полоснул теннисистку ножом по пальцам левой руки: "Хотя опасности для жизни спортсменки нет, она серьезно пострадала и ей наверняка потребуется операция".

На своей странице в соцсети Петра Квитова отметила, что самым главным для нее является скорейшее выздоровление и заявила, что верит врачам.

Местная полиция приступила к поискам грабителя. Отмечается, что преступнику было около 35-ти лет.

Отметим, что в 2011 и 2014 годах Петра Квитова становилась чемпионкой Уимблдонского турнира по теннису. Она является победительницей 19-ти встреч, прошедших под флагом Женской теннисной ассоциации. В 2011 году она возвысилась до 2-й ступени в мировом рейтинге.