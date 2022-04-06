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Первенство Европы отобрано у сборной России и передано сборной Азербайджана

Первенство Европы отобрано у сборной России и передано сборной Азербайджана Всемирный союз борьбы (WWU) передал сборной Азербайджана первенство чемпионата Европы по вольной борьбе 2017 года, лишив Россию соответствующего титула.
Индивидуальные
6 апреля 2022 г. 14:24
Первенство Европы отобрано у сборной России и передано сборной Азербайджана

Всемирный союз борьбы (WWU) передал сборной Азербайджана первенство чемпионата Европы по вольной борьбе 2017 года, лишив Россию соответствующего титула.

Как сообщает Report, причиной этому послужил положительный результат допинг-теста Анзора Болтукаева, который в то время выступал за сборную России.

Спортсмен в весовой категории до 97 кг проиграл турку Ризе Йылдырыму в финале континентального первенства в сербском городе Нови-Сад и принес своей стране девять очков. Однако из-за нарушения антидопинговых правил результаты борца были аннулированы.

Таким образом, из актива сборной России в общекомандном зачете было вычтено девять очков, а сборная Азербайджана с 58 очками автоматически поднялась со второй на первую строчку и стала чемпионом Европы.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionluğu Rusiyadan alınaraq, Azərbaycana verilib

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