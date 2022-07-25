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Чемпионский пояс Мохаммеда Али продан за 6 млн долларов

Чемпионский пояс Мохаммеда Али продан за 6 млн долларов Чемпионский пояс, полученный боксером Мохаммедом Али в 1974 году, был продан на аукционе за 6,18 миллиона долларов США.
Индивидуальные
25 июля 2022 г. 10:58
Чемпионский пояс Мохаммеда Али продан за 6 млн долларов

Чемпионский пояс, полученный боксером Мохаммедом Али в 1974 году, был продан на аукционе за 6,18 миллиона долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Heritage Auctions, пояс приобрел владелец клуба "Индианаполис Колтс” Ким Ирсей, выступающего в Национальной футбольной лиге.

На аукционе также были проданы другие вещи известного спортсмена и его халат, в котором он выходил на ринг во время "боя века" против Джо Фрейзера.

Мохаммед Али вернул себе титул в 1974 году, нокаутировав Джорджа Форда в 8-м раунде. Легендарный боксер скончался в 2016 году.

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Версия на азербайджанском языке Məhəmməd Əlinin çempionluq kəməri 6 milyon dollara satılıb

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