Чемпионский болид "Феррари" Михаэля Шумахера выставлен на аукцион Sotheby's

Болид "Феррари", на котором в 2003 году легендарный немецкий гонщик Михаэль Шумахер завоевал шестой титул чемпиона "Формулы-1", выставлен на аукцион Sotheby's.

Болид "Феррари", на котором в 2003 году легендарный немецкий гонщик Михаэль Шумахер завоевал шестой титул чемпиона "Формулы-1", выставлен на аукцион Sotheby's.

Как передает Report , об этом сообщает Reuters.

По оценке экспертов, стоимость болида оценивается от 7,6 млн до 9,4 млн долларов. Аукцион пройдет 9 ноября в Женеве. Ожидается, что лот приобретет кто-либо из гонщиков-любителей или коллекционер предметов искусства.

Отметим, что в сезоне-2003 на этой машине Шумахер одержал победу в пяти Гран-при.

Михаэлю Шумахеру 53 года. На его счету — семь побед в "Формуле-1". Из них пять раз он выигрывал гонку в составе "Феррари".

В декабре 2013 года гонщик получил черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах во Франции. Врачи выявили у Шумахера множественные повреждения обоих полушарий мозга и кровоизлияние. Летом 2014 года его вывели из комы, а с сентября начали курс реабилитации на вилле в Швейцарии, на берегу Женевского озера. С этих пор официальных данных о состоянии здоровья спортсмена не поступало.