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У чемпионки Европы по легкой атлетике диагностирован рак

У чемпионки Европы по легкой атлетике диагностирован рак Чемпионке Европы по легкой атлетике Кире Магиан поставлен диагноз рак.
Индивидуальные
5 июля 2025 г. 10:42
У чемпионки Европы по легкой атлетике диагностирован рак

У чемпионки Европы по легкой атлетике Кире Магиан диагностирован рак.

Как передает Report, об этом сообщила спортсменка в социальных сетях.

"Всем, кто был частью моего пути до сих пор, хочу сообщить трудную новость: у меня диагностирован рак. Это было непросто принять, но я уже начала лечение и невероятно благодарна за поддержку моей семьи и близких друзей. Сейчас мое главное внимание сосредоточено на выздоровлении. Прошу вас уважать мое личное пространство и пространство моих близких. Ваша поддержка для меня значит больше, чем слова могут передать. Спасибо за любовь и силу. Я готова бороться с этим так же упорно, как всегда боролась на треке", - она написала.

Напомним, что в 2024 году Кира Магиан завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в Риме на дистанции 1500 метров. Ранее она становилась серебряным призером в 2022 году и бронзовым - в 2016 году.

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