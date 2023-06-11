Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес объявила о завершении карьеры

Бразильянка Аманда Нуньес завершила профессиональную карьеру в смешанных единоборствах (ММА).

Бразильянка Аманда Нуньес завершила профессиональную карьеру в смешанных единоборствах (ММА).

Как передает Report , об этом она объявила после победы над мексиканкой Ирен Альданой в бою за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

"Сегодня потрясающая ночь для того, чтобы уйти и продолжить счастливую жизнь", - сказала Нуньес. После поединка спортсменка положила перчатки на канвас к двум чемпионским поясам.

Нуньес 35 лет, она также владела чемпионским поясом UFC в полулегком весе и возглавляла рейтинг промоушена среди женщин вне зависимости от весовых категорий. Бразильянка является единственной спортсменкой в истории организации, которая становилась чемпионом в двух весовых категориях. Всего в MMA Нуньес одержала 23 победы и потерпела 5 поражений.