О нас

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес объявила о завершении карьеры

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес объявила о завершении карьеры Бразильянка Аманда Нуньес завершила профессиональную карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Индивидуальные
11 июня 2023 г. 11:13
Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес объявила о завершении карьеры

Бразильянка Аманда Нуньес завершила профессиональную карьеру в смешанных единоборствах (ММА).

Как передает Report, об этом она объявила после победы над мексиканкой Ирен Альданой в бою за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

"Сегодня потрясающая ночь для того, чтобы уйти и продолжить счастливую жизнь", - сказала Нуньес. После поединка спортсменка положила перчатки на канвас к двум чемпионским поясам.

Нуньес 35 лет, она также владела чемпионским поясом UFC в полулегком весе и возглавляла рейтинг промоушена среди женщин вне зависимости от весовых категорий. Бразильянка является единственной спортсменкой в истории организации, которая становилась чемпионом в двух весовых категориях. Всего в MMA Нуньес одержала 23 победы и потерпела 5 поражений.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Amanda Nunes UFC-də qalib gələrək karyerasını başa vurub

Экслюзивные новости

Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
8 июня 2023 г. 16:23
Херсон погрузился под воду
ФотоХерсон погрузился под воду
8 июня 2023 г. 11:44
МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе
МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе
8 июня 2023 г. 09:37
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
7 июня 2023 г. 14:14
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21
Экс-президент Болгарии: Азербайджан - бесценный и незаменимый партнер для ЕС
Экс-президент Болгарии: Азербайджан - бесценный и незаменимый партнер для ЕС
7 июня 2023 г. 12:42
Стали известны законопроекты, не вынесенные на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса
Стали известны законопроекты, не вынесенные на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса
6 июня 2023 г. 16:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi