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Чемпионка Паралимпиады: Победы нам к лицу

Чемпионка Паралимпиады: Победы нам к лицу "Я очень рада, что принесла нашей стране 4-ю золотую медаль"
Индивидуальные
28 августа 2021 г. 14:35
Чемпионка Паралимпиады: Победы нам к лицу

"Я очень рада, что принесла нашей стране 4-ю золотую медаль".

Как сообщает Report, об этом заявила победительница летних Паралимпийских игр Токио-2020 - азербайджанская паразюдоистка Севда Велиева.

Поднявшаяся на высшую ступень пьедестала почета спортсменка в весовой категории до 57 кг пожелала другим спортсменам испытать эти счастливые моменты.

Ханым Гусейнова, ставшая паралимпийской чемпионкой в весовой категории до 63 кг, рассказала о матче за золотую медаль: "Я победила. Хочу поблагодарить своих тренеров. Победы нам к лицу".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın paralimpiya çempionu: "Bizə yalnız qələbə yaraşır"

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