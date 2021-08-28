Чемпионка Паралимпиады: Победы нам к лицу

"Я очень рада, что принесла нашей стране 4-ю золотую медаль"

"Я очень рада, что принесла нашей стране 4-ю золотую медаль".

Как сообщает Report, об этом заявила победительница летних Паралимпийских игр Токио-2020 - азербайджанская паразюдоистка Севда Велиева.

Поднявшаяся на высшую ступень пьедестала почета спортсменка в весовой категории до 57 кг пожелала другим спортсменам испытать эти счастливые моменты.

Ханым Гусейнова, ставшая паралимпийской чемпионкой в весовой категории до 63 кг, рассказала о матче за золотую медаль: "Я победила. Хочу поблагодарить своих тренеров. Победы нам к лицу".