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Чемпионка мира: Завоеванная в Баку золотая медаль стала вершиной в моей карьере

Чемпионка мира: Завоеванная в Баку золотая медаль стала вершиной в моей карьере Завоеванная в Баку золотая медаль стала вершиной в моей карьере.
Индивидуальные
18 августа 2023 г. 20:56
Чемпионка мира: Завоеванная в Баку золотая медаль стала вершиной в моей карьере

Завоеванная в Баку золотая медаль стала вершиной в моей карьере.

Как сообщает Report, об этом сказала спортсменка Данка Бартекова, завоевавшая золотую медаль на чемпионате мира по стендовой стрельбе в Баку.

Не сумевшая сдержать слез на церемонии награждения, Бартекова поделилась впечатлениями от победы: "Впервые я приехала в Баку в 2015 году во время Европейских игр. Тогда я заняла четвертое место как в индивидуальном, так и в командном соревновании. До этого я завоевывала серебряные и бронзовые медали. Но я очень ждала золотую медаль. Я ждала этого дня 25 лет. Этот турнир был шансом на новый успех. Я добилась этого. Золотая медаль, завоеванная в Баку, стала вершиной в моей карьере. Хочу отметить, что чемпионат мира прекрасно организован. Эти соревнования также были важны для нас с точки зрения получения лицензии на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Я завоевала лицензию на Париж-2024".

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionu: “Bakı mənim üçün unudulmaz şəhər olacaq” 

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