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Чемпионка мира: Я счастлива своей победе

Чемпионка мира: Я счастлива своей победе "Я чувствую себя счастливой, потому что победила".
Индивидуальные
17 августа 2023 г. 20:06
Чемпионка мира: Я счастлива своей победе

"Я чувствую себя счастливой, потому что победила".

Как сообщает Report, об этом заявила спортсменка из Китая Янг Ранхин, завоевавшая золотую медаль в индивидуальном соревновании на чемпионате мира по стрельбе в Баку.

Она отметила, что все ее соперницы сильны: "Серебряная медалистка Анна Коракаки тоже очень серьезно готовилась к турниру. Она была сконцентрирована на финале и не обращала внимания на других соперниц. Секрет победы в упорной работе и хладнокровии”.

Рахель Сара Фабиан, завоевавшая серебряную медаль в составе венгерской команды, выразила удовлетворение организацией чемпионата и отметила, что серебряная медаль не стала неожиданностью: “В целом чемпионат был организован очень хорошо. Зал, где проходили финальные соревнования, великолепен. Наша команда как в Европе, так и в мире, считается одной из амбициозных. Мы ожидали этого успеха”.

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Версия на английском языке Chinese athlete: ‘I feel happy because I won’ 
Версия на азербайджанском языке Dünya çempionu: "Qalib olduğum üçün özümü xoşbəxt hiss edirəm"

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