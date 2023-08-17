Чемпионка мира: Я счастлива своей победе

"Я чувствую себя счастливой, потому что победила".
Как сообщает Report, об этом заявила спортсменка из Китая Янг Ранхин, завоевавшая золотую медаль в индивидуальном соревновании на чемпионате мира по стрельбе в Баку.
Она отметила, что все ее соперницы сильны: "Серебряная медалистка Анна Коракаки тоже очень серьезно готовилась к турниру. Она была сконцентрирована на финале и не обращала внимания на других соперниц. Секрет победы в упорной работе и хладнокровии”.
Рахель Сара Фабиан, завоевавшая серебряную медаль в составе венгерской команды, выразила удовлетворение организацией чемпионата и отметила, что серебряная медаль не стала неожиданностью: “В целом чемпионат был организован очень хорошо. Зал, где проходили финальные соревнования, великолепен. Наша команда как в Европе, так и в мире, считается одной из амбициозных. Мы ожидали этого успеха”.