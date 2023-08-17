Чемпионка мира: Я счастлива своей победе

"Я чувствую себя счастливой, потому что победила".

"Я чувствую себя счастливой, потому что победила".

Как сообщает Report, об этом заявила спортсменка из Китая Янг Ранхин, завоевавшая золотую медаль в индивидуальном соревновании на чемпионате мира по стрельбе в Баку.

Она отметила, что все ее соперницы сильны: "Серебряная медалистка Анна Коракаки тоже очень серьезно готовилась к турниру. Она была сконцентрирована на финале и не обращала внимания на других соперниц. Секрет победы в упорной работе и хладнокровии”.

Рахель Сара Фабиан, завоевавшая серебряную медаль в составе венгерской команды, выразила удовлетворение организацией чемпионата и отметила, что серебряная медаль не стала неожиданностью: “В целом чемпионат был организован очень хорошо. Зал, где проходили финальные соревнования, великолепен. Наша команда как в Европе, так и в мире, считается одной из амбициозных. Мы ожидали этого успеха”.