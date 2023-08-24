Чемпионка мира в Баку: Стрельба - это моя жизнь

”Стрельба- это моя жизнь".

”Стрельба- это моя жизнь".

Как сообщает Report, об этом заявила представительница китайского Тайбэя Линь Йи Чун, завоевавшая золотую медаль в стендовой стрельбе в траншейном виде на чемпионате мира среди женщин в Баку.

Лин Йи Чун, победившая в финале победительницу летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне итальянку Джессику Росси, поделилась впечатлениями. Она сказала, что это ее первый чемпионат в траншейном виде: "Я безмерно рада. Золотая медаль меня не удивила. Я занимаюсь этим видом спорта с 16 лет и стреляю уже 26 лет. Я дышу этим, это моя жизненная философия. Я все еще считаю себя молодой”.

Отметим, что Линь Йи Чунь, став чемпионом мира, получила лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.