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Чемпионка мира в Баку: Стрельба - это моя жизнь

Чемпионка мира в Баку: Стрельба - это моя жизнь ”Стрельба- это моя жизнь".
Индивидуальные
24 августа 2023 г. 20:38
Чемпионка мира в Баку: Стрельба - это моя жизнь

”Стрельба- это моя жизнь".

Как сообщает Report, об этом заявила представительница китайского Тайбэя Линь Йи Чун, завоевавшая золотую медаль в стендовой стрельбе в траншейном виде на чемпионате мира среди женщин в Баку.

Лин Йи Чун, победившая в финале победительницу летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне итальянку Джессику Росси, поделилась впечатлениями. Она сказала, что это ее первый чемпионат в траншейном виде: "Я безмерно рада. Золотая медаль меня не удивила. Я занимаюсь этим видом спорта с 16 лет и стреляю уже 26 лет. Я дышу этим, это моя жизненная философия. Я все еще считаю себя молодой”.

Отметим, что Линь Йи Чунь, став чемпионом мира, получила лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda dünya çempionu olan idmançı: “Atıcılıq mənim həyatımdır”

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