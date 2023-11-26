Чемпионка мира по шахматам из Азербайджана: Мои соперники были очень сильными

Мои соперники на этом чемпионате мира были очень сильными.

Мои соперники на этом чемпионате мира были очень сильными.

Об этом сказала Report азербайджанская шахматистка Аян Аллахвердиева, завоевавшая золотую медаль на чемпионате мира U-18 в итальянском Монтесильвано, по возвращении на родину в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Она рассказала, что турнир прошел в условиях напряженной борьбы.

"В прошлом году я заняла второе место, но в этом - стала чемпионкой. Мне удалось исправить прошлогодние ошибки, слава Всевышнему все получилось. Я одержала восемь побед и три раза сыграла вничью, набрала 9,5 очка", - добавила А.Аллахвердиева.

По ее словам, представительницы Казахстана, Украины, России и США показали сильную игру.

"Это - мое высшее достижение. Должна отметить, что до этого я трижды становилась чемпионкой Европы. Скоро состоится чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу. На этот турнир приглашают сильнейших спортсменов. Горжусь, что такое приглашение было направлено и мне", - добавила чемпионка.

Отметим, что А.Аллахвердиева завоевала золотую медаль на чемпионате мира по шахматам среди юниоров до 18 лет, проходившем в итальянском Монтесильвано. Она набрала 9,5 очков в 11 играх и обошла всех своих соперников.

В соревнованиях приняли участие около 1 000 шахматистов из 94 стран.