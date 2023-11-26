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Чемпионка мира по шахматам из Азербайджана: Мои соперники были очень сильными

Чемпионка мира по шахматам из Азербайджана: Мои соперники были очень сильными Мои соперники на этом чемпионате мира были очень сильными.
Индивидуальные
26 ноября 2023 г. 00:51
Чемпионка мира по шахматам из Азербайджана: Мои соперники были очень сильными

Мои соперники на этом чемпионате мира были очень сильными.

Об этом сказала Report азербайджанская шахматистка Аян Аллахвердиева, завоевавшая золотую медаль на чемпионате мира U-18 в итальянском Монтесильвано, по возвращении на родину в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Она рассказала, что турнир прошел в условиях напряженной борьбы.

"В прошлом году я заняла второе место, но в этом - стала чемпионкой. Мне удалось исправить прошлогодние ошибки, слава Всевышнему все получилось. Я одержала восемь побед и три раза сыграла вничью, набрала 9,5 очка", - добавила А.Аллахвердиева.

По ее словам, представительницы Казахстана, Украины, России и США показали сильную игру.

"Это - мое высшее достижение. Должна отметить, что до этого я трижды становилась чемпионкой Европы. Скоро состоится чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу. На этот турнир приглашают сильнейших спортсменов. Горжусь, что такое приглашение было направлено и мне", - добавила чемпионка.

Отметим, что А.Аллахвердиева завоевала золотую медаль на чемпионате мира по шахматам среди юниоров до 18 лет, проходившем в итальянском Монтесильвано. Она набрала 9,5 очков в 11 играх и обошла всех своих соперников.

В соревнованиях приняли участие около 1 000 шахматистов из 94 стран.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın şahmat üzrə dünya çempionu: “Rəqiblərim çox güclü idi”

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