Чемпионка мира по шахматам из Азербайджана: Мои соперники были очень сильными

Мои соперники на этом чемпионате мира были очень сильными.
Об этом сказала
Она рассказала, что турнир прошел в условиях напряженной борьбы.
"В прошлом году я заняла второе место, но в этом - стала чемпионкой. Мне удалось исправить прошлогодние ошибки, слава Всевышнему все получилось. Я одержала восемь побед и три раза сыграла вничью, набрала 9,5 очка", - добавила А.Аллахвердиева.
По ее словам, представительницы Казахстана, Украины, России и США показали сильную игру.
"Это - мое высшее достижение. Должна отметить, что до этого я трижды становилась чемпионкой Европы. Скоро состоится чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу. На этот турнир приглашают сильнейших спортсменов. Горжусь, что такое приглашение было направлено и мне", - добавила чемпионка.
Отметим, что А.Аллахвердиева завоевала золотую медаль на чемпионате мира по шахматам среди юниоров до 18 лет, проходившем в итальянском Монтесильвано. Она набрала 9,5 очков в 11 играх и обошла всех своих соперников.
В соревнованиях приняли участие около 1 000 шахматистов из 94 стран.