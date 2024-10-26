Чемпионка мира по борьбе: Самой сложной стала финальная схватка с японкой

Самой сложной стала финальная схватка с японской спортсменкой. Старт оказался для меня удачным, но потом я начала уставать из-за скорости соперницы. Но в итоге я одержала победу.

Самой сложной стала финальная схватка с японской спортсменкой. Старт оказался для меня удачным, но потом я начала уставать из-за скорости соперницы. Но в итоге я одержала победу.

Как сообщает Report , об этом по возвращении на родину в Международном аэропорту Гейдар Алиев сказала член женской сборной Азербайджана по борьбе Жаля Алиева, завоевавшая золотую медаль на чемпионате мира U-23 в албанской столице Тиране.

Она поблагодарила всех, кто поддерживал ее на соревнованиях.

"Я очень рада, что стала чемпионкой мира. Хотя это не первый мой успех, но я впервые завоевала золото мирового первенства. Постараюсь в дальнейшем добиться еще больших успехов", - сказала она.

Ж.Алиева также рассказала о своих планах.

"Теперь предстоит подготовка к будущим соревнованиям. Я должна готовиться к чемпионатам Европы, мира и Олимпийским играм", - заключила спортсменка.

Отметим, что Жаля Алиева, выступавшая в весовой категории 57 кг, одолела в финале японку Руку Натами и завоевала золотую медаль.