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Чемпионка мира по борьбе: Самой сложной стала финальная схватка с японкой

Чемпионка мира по борьбе: Самой сложной стала финальная схватка с японкой Самой сложной стала финальная схватка с японской спортсменкой. Старт оказался для меня удачным, но потом я начала уставать из-за скорости соперницы. Но в итоге я одержала победу.
Индивидуальные
26 октября 2024 г. 23:10
Чемпионка мира по борьбе: Самой сложной стала финальная схватка с японкой

Самой сложной стала финальная схватка с японской спортсменкой. Старт оказался для меня удачным, но потом я начала уставать из-за скорости соперницы. Но в итоге я одержала победу.

Как сообщает Report, об этом по возвращении на родину в Международном аэропорту Гейдар Алиев сказала член женской сборной Азербайджана по борьбе Жаля Алиева, завоевавшая золотую медаль на чемпионате мира U-23 в албанской столице Тиране.

Она поблагодарила всех, кто поддерживал ее на соревнованиях.

"Я очень рада, что стала чемпионкой мира. Хотя это не первый мой успех, но я впервые завоевала золото мирового первенства. Постараюсь в дальнейшем добиться еще больших успехов", - сказала она.

Ж.Алиева также рассказала о своих планах.

"Теперь предстоит подготовка к будущим соревнованиям. Я должна готовиться к чемпионатам Европы, мира и Олимпийским играм", - заключила спортсменка.

Отметим, что Жаля Алиева, выступавшая в весовой категории 57 кг, одолела в финале японку Руку Натами и завоевала золотую медаль.

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Версия на азербайджанском языке U-23 dünya çempionatının qızıl medalçısı: Ən çətin görüşüm yaponiyalı güləşçi ilə oldu

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