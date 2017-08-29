Чемпионка мира по боксу умерла во время тренировки

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Чемпионка мира по боксу в полулегкой весовой категории по версии Всемирной боксерской федерации француженка Анжелик Дюшман умерла во время тренировки. Девушке было 26 лет.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, спортсменке стало плохо во время тренировки в боксерском клубе в муниципалитете Тюир.

Девушке сделали массаж сердца и доставили в больницу, где она скончалась. Предположительный диагноз — эмболия легочной артерии.

Титул чемпионки мира по боксу Анжелик Дюшан завоевала в мае этого года.