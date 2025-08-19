Чемпионка Европы дисквалифицирована на 4 года за нарушение антидопинговых правил

Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU) дисквалифицировала известную украинскую легкоатлетку Марину Бех-Романчук на 4 года с 13 мая 2025 года, когда она была временно отстранена от соревнований, из-за употребления допинга.

Как сообщает Report, в отчете отмечается, что в ее допинг-пробе обнаружено запрещенное вещество (тестостерон).

"Дисквалификация результатов спортсмена с 7 декабря 2024 года со всеми вытекающими последствиями, включая лишение любых титулов, наград, медалей, очков, призов и гонораров за участие", - говорится также в опубликованном AIU решении.

Отметим, что Бех-Романчук специализируется на прыжках в длину и тройном прыжке. Она является участницей последних трех Олимпиад, была чемпионкой Европы в 2021 и 2022 годах, а в 2019 и 2023-м выигрывала серебро чемпионата мира по легкой атлетике. В июле этого года спортсменке исполнилось 30 лет.