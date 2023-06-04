Чемпионата мира: Азербайджанский таэквондист вышел в 1/8 финала

В Баку продолжается чемпионат мира по таэквондо.

В Баку продолжается чемпионат мира по таэквондо.

Как передает Report, в последний день соревнования на даянг вышли два спортсмена сборной Азербайджана.

Хамидреза Бадриалиабади (+87 кг) начал выступление со второго круга. Его соперником стал Нохум Диавара (Мали), одолевший Сезара Назарено (Эквадор). Хамидреза победил в трех раундах и прошел в 1/8 финала.

Самаррух Османова также вступила в борьбу со второго раунда. Она противостояла Мариэлле Хабиб (Ливан), победившей Лесли Мендозу (Эквадор). Наша спортсменка уступила в первом раунде, выиграла во втором, а в третьем периоде, ведя в счете, уступила на последних секундах - 11:12.

Отметим, что наша команда еще не завоевала ни одной награды.