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Чемпионата мира: Азербайджанский таэквондист вышел в 1/8 финала

Чемпионата мира: Азербайджанский таэквондист вышел в 1/8 финала В Баку продолжается чемпионат мира по таэквондо.
Индивидуальные
4 июня 2023 г. 12:21
Чемпионата мира: Азербайджанский таэквондист вышел в 1/8 финала

В Баку продолжается чемпионат мира по таэквондо.

Как передает Report, в последний день соревнования на даянг вышли два спортсмена сборной Азербайджана.

Хамидреза Бадриалиабади (+87 кг) начал выступление со второго круга. Его соперником стал Нохум Диавара (Мали), одолевший Сезара Назарено (Эквадор). Хамидреза победил в трех раундах и прошел в 1/8 финала.

Самаррух Османова также вступила в борьбу со второго раунда. Она противостояла Мариэлле Хабиб (Ливан), победившей Лесли Мендозу (Эквадор). Наша спортсменка уступила в первом раунде, выиграла во втором, а в третьем периоде, ведя в счете, уступила на последних секундах - 11:12.

Отметим, что наша команда еще не завоевала ни одной награды.

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Версия на азербайджанском языке Taekvondoçumuz dünya çempionatında 1/8 finala yüksəlib

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