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Чемпионат Европы: Азербайджанская шахматистка сыграла вничью с лидером

Чемпионат Европы: Азербайджанская шахматистка сыграла вничью с лидером Завершился 10-й тур чемпионата Европы по шахматам среди женщин, который проходит в столице Чехии Праге.
Индивидуальные
30 августа 2022 г. 23:18
Чемпионат Европы: Азербайджанская шахматистка сыграла вничью с лидером

Завершился 10-й тур чемпионата Европы по шахматам среди женщин, который проходит в столице Чехии Праге.

Как сообщает Report, член сборной Азербайджана Гюльнар Мамедова сыграла вничью с лидером соревнований Моникой Сочко (Польша).

Пары десятого тура:

Гюльнар Мамедова – Моника Сочко (Польша) 0,5:0,5

Элина Даниэлян (Армения) – Гюнай Мамедзаде 0,5:0,5

Инна Гапоненко (Украина) – Ульвия Фаталиева 0,5:0,5

Ирина Булмага (Украина) – Ханым Баладжаева 1:0

Софи Миллие (Франция) – Говхар Бейдуллаева 0,5:0,5

Ляман Гаджиева – Жока Гаал (Венгрия) 1:0

Сабина Ибрагимова – Мартина Фолкова (Чехия) 1:0

После этих результатов Гюнай Мамедзаде сохранила за собой второе место с 7,5 очками. Всего 0,5 балла отделяет ее от лидера Моники Сочко перед финальным туром.

Ульвия Фаталиева и Гюльнар Мамедова занимают 5-6 места с 7 очками, Говхар Бейдуллаева - 15 с 6,5 очками, Ляман Гаджиева - 25 с 6 очками, Ханым Баладжаева - 30 и Сабина Ибрагимова - 67 места с 6 и 5 очками соответственно.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan şahmatçısı Avropa çempionatında lideri büdrədib

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