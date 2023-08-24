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Чемпионат мира: В Баку разыграны последние лицензии на летние Олимпийские Игры 2024 года в Париже

Чемпионат мира: В Баку разыграны последние лицензии на летние Олимпийские Игры 2024 года в Париже На чемпионате мира по стрельбе в Баку были разыграны последние лицензии на летние Олимпийские Игры 2024 года в Париже.
Индивидуальные
24 августа 2023 г. 20:23
Чемпионат мира: В Баку разыграны последние лицензии на летние Олимпийские Игры 2024 года в Париже

На чемпионате мира по стрельбе в Баку были разыграны последние лицензии на летние Олимпийские Игры 2024 года в Париже.

Как сообщает Report, сегодня стали известны имена женщин-медалисток в окопном виде стендовой стрельбы.

В поединке за золотую медаль Лин Йи Чун, представляющая китайский Тайбэй, обыграла победительницу Олимпиады-2012 в Лондоне Джессику Росси со счетом 40:39. Бронзовая медаль досталась Кэтрин Мурче, представлявшей Германию, с 28 точными выстрелами.

В итоге стрелки из Тайбэя, Германии, Китая и Индии завоевали для своих стран лицензии на летние Олимпийские Игры 2024 года в Париже.

А в соревнованиях мужчин по стендовой стрельбе золотую медаль завоевал хорват Джованни Черногорас. Отставший от него на 3 очка словак Мариан Ковакоси выиграл серебряную медаль с 41 очком. Член сборной Кувейта Халед Альмудхаф с 31 очком занял третье место.

Лицензию на Париж-2024 получил итальянский стрелок Джованни Пеллиело, который вместе с представителями Хорватии, Словакии и Кувейта участвовал в финале.

Отметим, что 53-й чемпионат мира по стрельбе в Баку является самым массовым спортивным мероприятием в мире с 2018 года. В соревнованиях принимают участие около 2000 спортсменов и делегатов из более чем 100 стран мира.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Bakıda Paris-2024-ə son lisenziyalar oynanılıb

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