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Чемпионат мира: Трое борцов греко-римского стиля из Азербайджана вышли в полуфинал

Чемпионат мира: Трое борцов греко-римского стиля из Азербайджана вышли в полуфинал Трое борцов греко-римского стиля из Азербайджана вышли в полуфинал чемпионата мира в Осло (Норвегия).
Индивидуальные
7 октября 2021 г. 16:55
Чемпионат мира: Трое борцов греко-римского стиля из Азербайджана вышли в полуфинал

Трое борцов греко-римского стиля из Азербайджана вышли в полуфинал чемпионата мира в Осло (Норвегия).

Как передает Report, выступающий в весовой категории до 55 кг Эльданиз Азизли одолел Кориуна Сахрадяна (Украина) и Сардарбека Конушбаева (Кыргызстан).

На пути к финалу он встретится с Кеном Мацуи (Япония).

Санан Сулейманов (77 кг) одолел Кайратбека Туголбаева (Кыргызстан), Далера Рзазаде (Таджикистан) и Роланда Шварца (Германия). В полуфинале он встретится с Тимуром Бердыевым (Беларусь).

Бронзовый призер олимпиады в Токио Рафик Гусейнов (82 кг), одержав победу над Ранетом Калжолой (Эстония), Калидином Асыкеевым (Кыргызстан) и Алексом Кессидисом (Швеция), прошел в полуфинал и стал соперником Адлана Акиева (Россия).

Ульви Ганизаде (72 кг) одолел Идриса Ибаева (Германия) и Шмаги Болквадзе (Грузия), но уступил Мухаммеду Мухтари (Иран).

Среди борцов вольного стиля из Азербайджана Абубакр Абакаров (86 кг) и Осман Нурмагомедов (92 кг) завоевали бронзовые медали. Женщины-борцы завершили соревнования без медалей.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycanın 3 yunan-Roma güləşçisi yarımfinala yüksəlib

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