Чемпионат мира: Три азербайджанских дзюдоиста начинают борьбу

Сегодня в столице Венгрии Будапеште стартует чемпионат мира по дзюдо/
Как сообщает Report, в первый день соревнований выступят три азербайджанских дзюдоиста.
Ахмед Юсифов (60 кг) в 1/16 финала встретится с японцем Рюдзю Нагаямой.
Лейла Алиева (48 кг) в 1/32 финала встретится с представительницей Туркменистана Курбанай Курбановой.
Кенуль Алиева (48 кг) в 1/32 финала встретится с Марией Селиа Лаборде из США.
На мундиале в индивидуальных соревнованиях в 10 весовых категориях Азербайджан представят 13 дзюдоистов (9 мужчин, 4 женщины). Азербайджанская сборная также выступит среди смешанных команд.