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Чемпионат мира: Три азербайджанских дзюдоиста начинают борьбу

Чемпионат мира: Три азербайджанских дзюдоиста начинают борьбу 09:07 Сегодня в столице Венгрии Будапеште стартует чемпионат мира по дзюдо среди взрослых.
Индивидуальные
13 июня 2025 г. 09:20
Чемпионат мира: Три азербайджанских дзюдоиста начинают борьбу

Сегодня в столице Венгрии Будапеште стартует чемпионат мира по дзюдо/

Как сообщает Report, в первый день соревнований выступят три азербайджанских дзюдоиста.

Ахмед Юсифов (60 кг) в 1/16 финала встретится с японцем Рюдзю Нагаямой.

Лейла Алиева (48 кг) в 1/32 финала встретится с представительницей Туркменистана Курбанай Курбановой.

Кенуль Алиева (48 кг) в 1/32 финала встретится с Марией Селиа Лаборде из США.

На мундиале в индивидуальных соревнованиях в 10 весовых категориях Азербайджан представят 13 дзюдоистов (9 мужчин, 4 женщины). Азербайджанская сборная также выступит среди смешанных команд.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycanın 3 cüdoçusu mübarizəyə başlayır

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