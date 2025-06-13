Чемпионат мира: Три азербайджанских дзюдоиста начинают борьбу

09:07 Сегодня в столице Венгрии Будапеште стартует чемпионат мира по дзюдо среди взрослых.

Сегодня в столице Венгрии Будапеште стартует чемпионат мира по дзюдо/

Как сообщает Report, в первый день соревнований выступят три азербайджанских дзюдоиста.

Ахмед Юсифов (60 кг) в 1/16 финала встретится с японцем Рюдзю Нагаямой.

Лейла Алиева (48 кг) в 1/32 финала встретится с представительницей Туркменистана Курбанай Курбановой.

Кенуль Алиева (48 кг) в 1/32 финала встретится с Марией Селиа Лаборде из США.

На мундиале в индивидуальных соревнованиях в 10 весовых категориях Азербайджан представят 13 дзюдоистов (9 мужчин, 4 женщины). Азербайджанская сборная также выступит среди смешанных команд.