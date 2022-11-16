Чемпионат мира: Сулейманов уступил, еще два тхэквондиста вступают в борьбу

Еще два азербайджанских тхэквондиста вступают в борьбу на чемпионате мира в мексиканском городе Гвадалахара.
Как сообщает Report, Джавад Агаев (68 кг) встретится с таиландским представителем Чайчоном Чо.
Бронзовый призер Олимпийских игр Рио-2016 Патимат Абакарова (49 кг) встретится с гречанкой Нектарией Анастасией Кокоси.
Напомним, что вступивший в борьбу вчера Талех Сулейманов (87 кг) в первой встрече проиграл сербскому представителю Мехди Ходабахши.
В соревновании Азербайджан представляют восемь тхэквондистов.