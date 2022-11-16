О нас

Чемпионат мира: Сулейманов уступил, еще два тхэквондиста вступают в борьбу

Чемпионат мира: Сулейманов уступил, еще два тхэквондиста вступают в борьбу Еще два азербайджанских тхэквондиста вступают в борьбу на чемпионате мира в мексиканском городе Гвадалахара.
Индивидуальные
16 ноября 2022 г. 09:32
Чемпионат мира: Сулейманов уступил, еще два тхэквондиста вступают в борьбу

Еще два азербайджанских тхэквондиста вступают в борьбу на чемпионате мира в мексиканском городе Гвадалахара.

Как сообщает Report, Джавад Агаев (68 кг) встретится с таиландским представителем Чайчоном Чо.

Бронзовый призер Олимпийских игр Рио-2016 Патимат Абакарова (49 кг) встретится с гречанкой Нектарией Анастасией Кокоси.

Напомним, что вступивший в борьбу вчера Талех Сулейманов (87 кг) в первой встрече проиграл сербскому представителю Мехди Ходабахши.

В соревновании Азербайджан представляют восемь тхэквондистов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Süleymanov uduzub, daha iki taekvondoçu mübarizəyə başlayır

Самое важное

МО: Позиции в направлении Кельбаджара подверглись обстрелу
МО: Позиции в направлении Кельбаджара подверглись обстрелу
16 ноября 2022 г. 08:54
Президент: У Азербайджана имеется платформа тесного сотрудничества с НАТО
Президент: У Азербайджана имеется платформа тесного сотрудничества с НАТО
15 ноября 2022 г. 16:50
Дипломатический протест Мехрибан Алиевой - в проигрыше ЮНЕСКО
Дипломатический протест Мехрибан Алиевой - в проигрыше ЮНЕСКО
15 ноября 2022 г. 15:12
В Тиране состоялась официальная церемония встречи президента Ильхама Алиева
ФотоВ Тиране состоялась официальная церемония встречи президента Ильхама Алиева
15 ноября 2022 г. 14:25
Президент Азербайджана прибыл с государственным визитом в Албанию
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с государственным визитом в Албанию
15 ноября 2022 г. 13:59
Азербайджанцы проводят акцию протеста перед Сенатом Франции
ФотоАзербайджанцы проводят акцию протеста перед Сенатом Франции
15 ноября 2022 г. 13:51
Финансирование терроризма - ключевой пункт политики Ирана
Финансирование терроризма - ключевой пункт политики Ирана
15 ноября 2022 г. 13:51
Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор
Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор
14 ноября 2022 г. 22:52
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
14 ноября 2022 г. 10:17
В одном из американских городов 8 ноября объявлено Днем Победы Азербайджана
ФотоВ одном из американских городов 8 ноября объявлено Днем Победы Азербайджана
12 ноября 2022 г. 12:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi