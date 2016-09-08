Чемпионат мира среди телохранителей пройдет в Украине

Баку. 8 сентября REPORT.AZ/ В сентябре в Киеве состоится Чемпионат мира по многоборью телохранителей "Bodyguard - 2016", cообщает Report со ссылкой на УНН.

Чемпионат состоится с 17 по 21 сентября, участие в соревнованиях примут профессиональные телохранители из девяти стран, в частности из Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы, Болгарии, Румынии, Польши, США.

В программе предусмотрены показательные выступления по защите охраняемого лица во время посещения массовых мероприятий, выступления мастеров боевых искусств, показательные выступления спецподразделения "Булат" Управления государственной охраны Украины.