Чемпионат мира: Сегодня выступят еще 3 азербайджанских дзюдоиста

Сегодня на молодежном чемпионате мира в португальском городе Одивелаш выступят еще 3 азербайджанских дзюдоиста.

Сегодня на молодежном чемпионате мира в португальском городе Одивелаш выступят еще 3 азербайджанских дзюдоиста.

Как сообщает Report, Рамазан Ахмедов будет бороться в весовой категории 100+ кг. В 1/16 финала он встретится с представителем Таджикистана Иброхимжоном Элмуродовым.

Азербайджанские дзюдоистки - Нармин Амирли встретится с египтянкой Аей Габаллой (78 кг), а Нигяр Сулейманова - с хорваткой Марселиной Враньес (более 78 кг).

Отметим, что ранее золотые медали завоевали азербайджанские дзюдоисты Вусал Галандарзаде (73 кг), Низами Имранов (60 кг) и Вугар Талыбов (90 кг).