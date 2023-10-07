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Чемпионат мира: Сегодня выступят еще 3 азербайджанских дзюдоиста

Чемпионат мира: Сегодня выступят еще 3 азербайджанских дзюдоиста Сегодня на молодежном чемпионате мира в португальском городе Одивелаш выступят еще 3 азербайджанских дзюдоиста.
Индивидуальные
7 октября 2023 г. 11:39
Чемпионат мира: Сегодня выступят еще 3 азербайджанских дзюдоиста

Сегодня на молодежном чемпионате мира в португальском городе Одивелаш выступят еще 3 азербайджанских дзюдоиста.

Как сообщает Report, Рамазан Ахмедов будет бороться в весовой категории 100+ кг. В 1/16 финала он встретится с представителем Таджикистана Иброхимжоном Элмуродовым.

Азербайджанские дзюдоистки - Нармин Амирли встретится с египтянкой Аей Габаллой (78 кг), а Нигяр Сулейманова - с хорваткой Марселиной Враньес (более 78 кг).

Отметим, что ранее золотые медали завоевали азербайджанские дзюдоисты Вусал Галандарзаде (73 кг), Низами Имранов (60 кг) и Вугар Талыбов (90 кг).

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycanın daha üç cüdoçusu bu gün yarışacaq

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