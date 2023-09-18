Чемпионат мира: Сегодня вступают в борьбу еще три азербайджанских борца

Сегодня еще два азербайджанских борца вольного стиля приступят к борьбе на проходящем в столице Сербии Белграде чемпионате мира.

Сегодня еще два азербайджанских борца вольного стиля приступят к борьбе на проходящем в столице Сербии Белграде чемпионате мира.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 65 кг трехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Гаджи Алиев в квалификационном раунде встретится с представителем Китая Шаохуа Юанем.

Магомедхан Магомедов (97 кг) в 1/16 финала будет бороться с представителем Сербии Страхини Деспичем.

В соревнованиях среди женщин на ковер выйдет Алена Колесник (59 кг). В 1/8 финала она встретится с победителем схватки между Болортуя Хурэлхуу (Монголия) и Кристиной Сазыкиной (Беларусь, нейтральный статус).

Сегодня в медальном поединке выступят еще три борца вольного стиля. Осман Нурмагомедов (92 кг) в финале сразится с представителем Казахстана Ризабеком Айтмуханом. Туран Байрамов (74 кг) и Орхан Аббасов (79 кг) будут бороться за бронзовую медаль. Их соперники определятся после утешительных поединков. У Байрамова есть шанс получить лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Отметим, что чемпионат мира завершится 24 сентября.