Чемпионат мира: Сегодня на татами выйдет еще один азербайджанский дзюдоист

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ В Баку продолжается чемпионат мира по дзюдо. Сегодня на татами выйдет еще один азербайджанский спортсмен.

Как сообщает Report, в борьбу среди мужчин вступит дзюдоист Мамедали Мехтиев в весовой категории 90 кг. Первым соперником 25-летнего спортсмена, начинающего соревнование в 1/32 финала, станет белорус Виктор Клявусев.

В соревновании среди женщин сегодня своими силами померятся дзюдоистки в весовой категории 70 кг. Сборная Азербайджана в данной весовой категории не представлена. Первые встречи стартуют в 10:00. Встречи за медали начнутся в 16:00.

Отметим, что в прошедших 4 соревновательных днях Аиша Гурбанлы (48 кг), Буянкишиг Пуревсурен (52 кг), Ичинхорлу Мунхцедев (57 кг), Орхан Сафаров, Карамат Гусейнов (60 кг), Ниджат Шихализаде (66 кг), Рустам Оруджев и Хидаят Гейдаров (73 кг) завершили свои выступления. Из них только Гейдаров завоевал на чемпионате мира бронзовую медаль. В последующие дни к борьбе присоединятся Ирина Киндзерская (+78 кг), Эльмар Гасымов, Зелим Коцоев (100 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг).