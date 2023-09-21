Чемпионат мира: Сегодня азербайджанские борцы вступают в борьбу

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе сегодня вступит в борьбу на лицензионном чемпионате мира, проходящем в столице Сербии Белграде.

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе сегодня вступает в борьбу на лицензионном чемпионате мира, проходящем в столице Сербии Белграде.

Как сообщает Report, первыми выступят четыре борца.

Эльданиз Азизли (55 кг) испытает свои силы в 1/8 финала. Его соперником будет японский борец Тайг Онуши.

Санан Сулейманов (77 кг) встретится с представителем Финляндии Джонни Саркиненом.

Рафик Гусейнов (82 кг) начнет выступление с 1/8 финала, его соперник пока неизвестен.

Соперником Бека Канделаки (130 кг) в 1/16 финала будет представитель Грузии Якоби Каджая.

Отметим, что чемпионат мира продлится до 24 сентября.