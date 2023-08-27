Чемпионат мира: Сборная Азербайджана по дзюдо встретится с командой Греции

Сегодня в Хорватии завершится юниорский чемпионат мира по дзюдо.
Как сообщает командированный в Загреб сотрудник
В 1/8 финала сборная Азербайджана встретится с командой Греции.
Отметим, что в личном зачете азербайджанские спортсмены завершили соревнования на первом месте. Нихад Мамишов (50 кг) и Хадиджа Гадашова (52 кг) взяли золото, Магомед Мамишов (50 кг), Магомед Мусаев (60 кг), Абиль Юсубов (66 кг) завоевали серебряные медали, а Мирхалиг Искендеров (55 кг), Сулейман Шукюров (73 кг) и Рамазан Ахмедов (свыше 90 кг) - бронзовые.