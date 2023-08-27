Чемпионат мира: Сборная Азербайджана начала командные соревнования с победы

Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо начала командные соревнования на чемпионате мира в Хорватии с победы.

Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо начала командные соревнования на чемпионате мира в Хорватии с победы.

Как передает командированный в Загреб сотрудник Report , азербайджанские спортсмены в 1/8 финала одолели соперников из Греции - 4:1.

В четвертьфинале сборная Азербайджана встретится с победителем пары Казахстан - Китайский Тайбэй.

Напомним, что в личном зачете азербайджанские спортсмены завершили соревнования на первом месте. Нихад Мамишов (50 кг) и Хадиджа Гадашова (52 кг) взяли золото, Магомед Мамишов (50 кг), Магомед Мусаев (60 кг), Абиль Юсубов (66 кг) завоевали серебряные медали, а Мирхалиг Искендеров (55 кг), Сулейман Шукюров (73 кг) и Рамазан Ахмедов (свыше 90 кг) - бронзовые.