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Чемпионат мира: Сборная Азербайджана начала командные соревнования с победы

Чемпионат мира: Сборная Азербайджана начала командные соревнования с победы Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо начала командные соревнования на чемпионате мира в Хорватии с победы.
Индивидуальные
27 августа 2023 г. 13:09
Чемпионат мира: Сборная Азербайджана начала командные соревнования с победы

Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо начала командные соревнования на чемпионате мира в Хорватии с победы.

Как передает командированный в Загреб сотрудник Report, азербайджанские спортсмены в 1/8 финала одолели соперников из Греции - 4:1.

В четвертьфинале сборная Азербайджана встретится с победителем пары Казахстан - Китайский Тайбэй.

Напомним, что в личном зачете азербайджанские спортсмены завершили соревнования на первом месте. Нихад Мамишов (50 кг) и Хадиджа Гадашова (52 кг) взяли золото, Магомед Мамишов (50 кг), Магомед Мусаев (60 кг), Абиль Юсубов (66 кг) завоевали серебряные медали, а Мирхалиг Искендеров (55 кг), Сулейман Шукюров (73 кг) и Рамазан Ахмедов (свыше 90 кг) - бронзовые.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycan millisi komandalararası yarışa qələbə ilə başlayıb

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