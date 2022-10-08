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Чемпионат мира: Рустам Оруджев и Хидаят Гейдаров начинают борьбу

Чемпионат мира: Рустам Оруджев и Хидаят Гейдаров начинают борьбу Сегодня еще двое дзюдоистов Азербайджана начнут борьбу на чемпионате мира в столице Узбекистана Ташкенте.
Индивидуальные
8 октября 2022 г. 09:21
Чемпионат мира: Рустам Оруджев и Хидаят Гейдаров начинают борьбу

Сегодня еще двое дзюдоистов Азербайджана начнут борьбу на чемпионате мира в столице Узбекистана Ташкенте.

Как сообщает Report, в весовой категории до 73 кг на татами выйдут Рустам Оруджев и Хидаят Гейдаров.

Оба спортсмена приступят к борьбе в 1/16 финала. Оруджев встретится с победителем пары Александру Райку (Румыния) / Даниэль Каргнин (Бразилия), а Гейдаров встретится с победителем пары Абдул-Малик Умаев (Бельгия) / Али Абдельмоати (Египет).

Отметим, что Азербайджан на мундиале представлен 11 дзюдоистами. Чемпионат мира завершится 13 октября.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Rüstəm Orucov və Hidayət Heydərov mübarizəyə başlayır

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