Чемпионат мира по шахматам среди юниоров стартует в Ханты-Мансийске

Баку. 01 сентября. REPORT.AZ/ Чемпионат мира по шахматам среди юниоров до 20 лет стартует в Ханты-Мансийске во вторник и будет продолжаться до 16 сентября, сообщает оргкомитет, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

Местом проведения турнира традиционно станет Югорская шахматная академия.

"В окружную столицу съедутся 106 лучших шахматистов из 40 стран мира, которым предстоит сыграть по швейцарской системе в 13 раундов, по одному раунду в день", — говорится в сообщении.

К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки до 20 лет. Персональное право участвовать в чемпионате имеют игроки, занявшие первые три места в прошлой серии чемпионатов, континентальные чемпионы среди юниоров прошлого года, первые шесть (четыре — для девушек) игроков среди юниоров до 20 лет в рейтинге ФИДЕ на 1 января текущего года и чемпионы юношеских чемпионатов мира 18 и 16 лет прошлого года.

В дополнение к перечисленным игрокам каждый член ФИДЕ имеет право отправить одного юношу, одну девушку и любое количество дополнительных игроков, уточняют организаторы.