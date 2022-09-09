Чемпионат мира по парадзюдо: Азербайджан покроет расходы сборной Украины

Проходит пресс-конференция, посвященная чемпионату мира по парадзюдо, который пройдет в Баку.

Проходит пресс-конференция, посвященная чемпионату мира по парадзюдо, который пройдет в Баку.

Как сообщает Report, информацию о предстоящем соревновании представителям медиа предоставил президент Национального паралимпийского комитета Ильгар Рагимов.

Он отметил, что во впервые организуемом в Азербайджане чемпионате мира примут участие 250 спортсменов из 45 стран.

Президент комитета отметил, что в соответствии с меморандумом, подписанным с пригашенными командами и другими паралимпийскими комитетами, расходы сборных ряда стран, включая Украину, покроет Национальный паралимпийский комитет Азербайджана.