Чемпионат мира по Формуле-1 может пройти в Африке

Руководство Формулы-1 хочет провести один из этапов чемпионата в Африке.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил коммерческий директор Формулы-1 Шон Братчес.

Шон Братчес рассказал о переговорах с властями Марракеша (Марокко) и Йоханнесбурга (Южная Африка). Ранее интерес в проведении гонок также проявляли власти Нигерии и Руанды.

"Африка - рынок, на который мы хотим выйти. Мы проводим гонки на пяти континентах. Африка является последним континентом, на котором нас нет. У нас идут очень продуктивные переговоры в ЮАР и Марокко. Но мы ведём работу, это для нас очень важно", - заявил Братчес.

Отметим, что в 1958 году Формула-1 проходила в Марокко, в Касабланке, с 1967 по 1993 год гонки состоялись в ЮАР.