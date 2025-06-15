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Чемпионат мира по дзюдо: Сегодня на татами выйдет Хидаят Гейдаров

Чемпионат мира по дзюдо: Сегодня на татами выйдет Хидаят Гейдаров На чемпионате мира в столице Венгрии Будапеште сегодня на татами выйдут еще три азербайджанских дзюдоиста.
Индивидуальные
15 июня 2025 г. 09:49
Чемпионат мира по дзюдо: Сегодня на татами выйдет Хидаят Гейдаров

На чемпионате мира в столице Венгрии Будапеште сегодня на татами выйдут еще три азербайджанских дзюдоиста.

Как сообщает Report, в третий день соревнований к борьбе подключатся Фидан Ализаде (57 кг), обладатель олимпийского золота, чемпион мира и Европы Хидаят Гейдаров, а также Рашид Мамедалиев (оба 73 кг).

Ф.Ализаде в первом поединке встретится с Марией Перишич (Сербия), Х.Гейдаров - с Отари Квантидзе (Португалия), а Р.Мамедалиев - с победителем пары Казбек Нагучев (ОАЭ) / Джованни Эспозито (Италия). Все три спортсмена начнут борьбу в 1/16 финала.

Отметим, что Азербайджан в индивидуальных соревнованиях представляют 13 дзюдоистов (9 мужчин, 4 женщины) в 10 весовых категориях, сборная также будет бороться в смешанных командных соревнованиях.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Hidayət Heydərov və daha iki cüdoçu mübarizəyə başlayır

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