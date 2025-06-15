Чемпионат мира по дзюдо: Сегодня на татами выйдет Хидаят Гейдаров

На чемпионате мира в столице Венгрии Будапеште сегодня на татами выйдут еще три азербайджанских дзюдоиста.
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Ф.Ализаде в первом поединке встретится с Марией Перишич (Сербия), Х.Гейдаров - с Отари Квантидзе (Португалия), а Р.Мамедалиев - с победителем пары Казбек Нагучев (ОАЭ) / Джованни Эспозито (Италия). Все три спортсмена начнут борьбу в 1/16 финала.
Отметим, что Азербайджан в индивидуальных соревнованиях представляют 13 дзюдоистов (9 мужчин, 4 женщины) в 10 весовых категориях, сборная также будет бороться в смешанных командных соревнованиях.