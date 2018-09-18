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    Чемпионат мира по дзюдо 2021 года состоится в Вене

    Обнародованы решения проведенного в Баку заседания Исполнительного комитета IJF

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Чемпионат мира по дзюдо 2021 года состоится в столице Австрии, Вене.

    Как сообщает Report, решение в связи с этим было принято на проведенном в Баку заседании Исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF).

    Что касается других важных решений, кто из дзюдоистов в командных соревнованиях выйдет на татами первым, решит жеребьевка. До этого соревнования организовывались по принципу весовых категорий "снизу-вверх".

    Наряду с этим, было объявлено, что в годовой календарь дзюдо будут добавлены Гран-при Канады, Израиля и Чили.

    Судейская комиссия IJF сообщила, что по результатам анализов проведенных в последние годы престижных соревнований стало известно, что более 82% встреч завершились в основное время.

    В заседании принимал участие президент Федерации дзюдо Азербайджана и член Исполнительного комитета IJF Ровнаг Абдуллаев.

    Отметим, что чемпионат мира по дзюдо в 2019 году пройдет в столице Японии, Токио.

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