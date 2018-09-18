Чемпионат мира по дзюдо 2021 года состоится в Вене

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Чемпионат мира по дзюдо 2021 года состоится в столице Австрии, Вене.

Как сообщает Report, решение в связи с этим было принято на проведенном в Баку заседании Исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF).

Что касается других важных решений, кто из дзюдоистов в командных соревнованиях выйдет на татами первым, решит жеребьевка. До этого соревнования организовывались по принципу весовых категорий "снизу-вверх".

Наряду с этим, было объявлено, что в годовой календарь дзюдо будут добавлены Гран-при Канады, Израиля и Чили.

Судейская комиссия IJF сообщила, что по результатам анализов проведенных в последние годы престижных соревнований стало известно, что более 82% встреч завершились в основное время.

В заседании принимал участие президент Федерации дзюдо Азербайджана и член Исполнительного комитета IJF Ровнаг Абдуллаев.

Отметим, что чемпионат мира по дзюдо в 2019 году пройдет в столице Японии, Токио.